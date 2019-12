Верка Сердючка – Make it Rain Champagne: текст и перевод песни

Make it Rain Champagne Сделай дождь из шампанского!

Make it rain champagne! (x3)

Sitting in the bathtub

Riding on the train

Waiting on the bus stop

You gotta make it rain Сделай дождь из шампанского!

Сидя в ванной

Путешествуя на поезде

Ожидая на автобусной остановке

Ты должен сделать дождь

(Make it rain champagne!)

Lonely on the desert

Lost in space

You know it doesn’t matter

You gotta make it rain

(make it rain champagne!) Сделать дождь из шампанского!

Одинокий в пустыне

Или потерянный в космосе

Знаешь, это не важно

Ты должен сделать дождь

Сделать дождь из шампанского!

Ooo-ooo-ooo

Make it rain (x2)

Ooo-ooo-ooo

Make it rain (x2)

Ooo-ooo-ooo

Make it rain (x2) Ооо-ооо-ооо

Сделай дождь (х2)

Ooo-ooo-ooo

Сделай дождь (х2)

Ooo-ooo-ooo

Сделай дождь (х2)

Make it rain champagne! (x3)

Dinner with the parents

Or out on a date

You know it doesn’t matter

You gotta make it rain

Going to the doctor

Or riding on a plane

You gotta keep on popping

You gotta make it rain Сделай дождь из шампанского! (х3)

Ужин с родителями

Или на свидании

Знаешь, это не важно

Ты должен сделать дождь

Во время визита к врачу

Или авиаполета

Продолжай откорковывать бутылку

Ты должен сделать дождь

Ooo-ooo-ooo

Make it rain (x2)

Ooo-ooo-ooo

Make it rain (x2)

Ooo-ooo-ooo

Make it rain (x2) Ооо-ооо-ооо

Сделай дождь (х2)

Ooo-ooo-ooo

Сделай дождь (х2)

Ooo-ooo-ooo

Сделай дождь (х2)

Make it rain champagne! (x3)

We don’t need an umbrella

Grab a lady, grab a fellow

Al together we will make it rain

Make it rain champagne! Сделай дождь из шампанского! (х3)

Нам не нужен зонт

Бери девушку и друга

Все вместе мы сделаем дождь

Сделаем дождь из шампанского!