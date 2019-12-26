Певица Тина Кароль и солистка группы The Нardkiss Юлия Санина на сцене вместе исполнили песню Вільна.
Тина Кароль появилась на одной сцене вместе с солисткой группы The Нardkiss Юлией Саниной в весьма эффектных нарядах.
Вместе певицы исполнили песню Вільна, а также спели Щедрик вместе с детьми.
Тина Кароль на своей странице в Instagram назвала совместное выступление настоящим слиянием двух миров.
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На сцене Тина Кароль выступала в белом платье с горизонтальной линией декольте, а на Юлии Саниной было мини-платье голубоватого оттенка с накидкой поверх всего наряда.
Фанатам исполнительниц понравилась их совместная песня, а также наряды, в которых они выступали.
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К слову, украинская группа Антитела презентовала клип на песню Stand up, которым подвела итоги 2019 года.
Фото: Tina_karol