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Слияние двух миров: Тина Кароль спела с Юлией Саниной

Певица Тина Кароль и солистка группы The Нardkiss Юлия Санина на сцене вместе исполнили песню Вільна.

Кароль і Саніна

Тина Кароль появилась на одной сцене вместе с солисткой группы The Нardkiss Юлией Саниной в весьма эффектных нарядах.

Вместе певицы исполнили песню Вільна, а также спели Щедрик вместе с детьми.

Тина Кароль на своей странице в Instagram назвала совместное выступление настоящим слиянием двух миров.

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На сцене Тина Кароль выступала в белом платье с горизонтальной линией декольте, а на Юлии Саниной было мини-платье голубоватого оттенка с накидкой поверх всего наряда.

Фанатам исполнительниц понравилась их совместная песня, а также наряды, в которых они выступали.

 

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

К слову, украинская группа Антитела презентовала клип на песню Stand up, которым подвела итоги 2019 года.

Фото: Tina_karol

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