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Дизелю из Green Grey 50! Музыкант устроил масштабный джеймсейшн

25 декабря украинский музыкант и участник группы Green Grey Дизель отметил 50-летие. По случаю юбилея он устроил концерт, хедлайнером которого стал Артем Пивоваров.

Дизелю из Green Grey 50

Дизель из Green Grey отпраздновал 50-летний юбилей в киевском клубе Atlas.

По случаю праздника, музыкант устроил масштабный джемсейшен. Он собрал более 50 самых лучших музыкантов Украины.

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К слову, на мероприятие продавались билеты, но их раскупили за считанные часы.

На день рождения к Дизелю пришли: Олег Скрипка, Злата Огневич, Женя Галич, Yurcash, Алина Паш, Дима Шуров и Артем Пивоваров.

Также в концерте приняли участие группа Скрябин и Yurcash, ТНМК, Yarmak и другие.

Напомним, 18 декабря Билли Айлиш отметила 18-летие. В связи с днем рождения певица опубликовала трогательное видео, которое состоит из ее детских видео.

Фото: Green Grey

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