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Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

Клип группы Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit собрал более миллиарда просмотров на YouTube.

Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

Клип группы Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit был опубликованы еще в 2009 году. Он стал самым популярным в альбоме Nevermind.

Сейчас видеоработа Nirvana набрала более миллиарда просмотров на YouTube.

Читайте: Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Клип на песню Smells Like Teen Spirit оказался одним из клипов, которые больше всего просматривали в 90-х.

Ролик даже был удостоен двух премий MTV Video Music Awards. Эксперты отмечают, что популярность этого трека помогла музыкантам обрести мировую известность.

К слову, ранее ранее Факты ICTV публиковали рейтинг самых популярных клипов на YouTube в 2019 году.

Источник: Nirvana

Фото: Nirvana

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