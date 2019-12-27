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Love is: Егор Крид представил клип с Кристиной Асмус в роли школьницы

Российский артист Егор Крид презентовал новый клип на трек Love Is, в котором снялась актриса Кристина Асмус.

Love is: Егор Крид представил клип с Кристиной Асмус в роли школьницы

Егор Крид выпустил клип на песню Love Is в стиле американской комедии о подростках.

Одну из главных ролей сыграла актриса Кристина Асмус, а также популярный блогер Дава (Давид Манукян).

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– Love is – это не просто жвачка, это наша история любви и противостояния двух чемпионов, в котором Егор Крид и Дава сразятся на баскетбольном поле за сердце Кристины Асмус. А помогать нам будут Игорь Синяк и Дина Саева, известная как звезда TikTok Dina. Сможет ли Егор Крид одержать победу в вызове? – говорится в описании к видео.

Ранее Факты ICTV писали, что рэпер Скриптонит выпустил новый сольный альбом 2004, хотя ранее заявлял, что планирует отойти от рэп-музыки.

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