Российская певица Татьяна Липницкая, которая более известная под псевдонимом Бьянка, выпустила новую песню На снегу.

Бьянка выпустила песню На снегу, которая содержит нецензурную лексику.

К новой композиции она сняла street-видео и опубликовала на своем YouTube-канале.

Читайте: Кровь и самосожжение: клип The Hardkiss на песню Жива

В новом треке Бьянка поет: “Я нарисую на снегу х*й” и “В этот х*й ты просто подуй”.

– Получаем новогоднее настроение и небольшой стрит видос! Он обошелся мне в миллион долларов бонусов спасибо. Я собрала весь снег, на который мы можем рассчитывать в этом году, – написала она.

Подписчики в восторге от песни, но отметили, что трек очень короткий – всего лишь 1 минута и 7 секунд.

Ранее Факты ICTV писали, что популярная группа KAZKA презентовала новую песню – Колишні.