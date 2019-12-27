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На снегу: Бьянка выпустила матерную песню

Российская певица Татьяна Липницкая, которая более известная под псевдонимом Бьянка, выпустила новую песню На снегу.

На снегу: Бьянка выпустила матерную песню

Бьянка выпустила песню На снегу, которая содержит нецензурную лексику.

К новой композиции она сняла street-видео и опубликовала на своем YouTube-канале.

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В новом треке Бьянка поет: “Я нарисую на снегу х*й” и “В этот х*й ты просто подуй”.

– Получаем новогоднее настроение и небольшой стрит видос! Он обошелся мне в миллион долларов бонусов спасибо. Я собрала весь снег, на который мы можем рассчитывать в этом году, – написала она.

Подписчики в восторге от песни, но отметили, что трек очень короткий – всего лишь 1 минута и 7 секунд.

Ранее Факты ICTV писали, что популярная группа KAZKA презентовала новую песню – Колишні.

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