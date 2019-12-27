26 декабря в прокат вышла экранизация известного английского мюзикла. Факты ICTV уже посмотрели ленту и делятся впечатлениями.

– Я сужу котов по душе. – У меня множество душ.

Сюжет

Мюзикл Кошки английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера по мотивам сборника детских стихов Томаса Элиота не известен в Украине, однако давно прославился на обоих берегах Атлантического океана. Неудивительно, что студия Universal задумала его экранизировать. Однако экранных Кошек, как и героев оригинального мюзикла, постигла нелегкая судьба.

Сюжет фильма рассказывает о лондонских кошках, раз в году собирающихся на специальный кошачий бал. Они танцуют, веселятся и смотрят выступления претендентов на титул муркотного кота. Победитель этого конкурса талантов для четвероногих получит шанс на новую жизнь. Поэтому чуть ли не каждый кот и кошка желают принять участие в соревновании.

Режиссерская работа

Режиссером фильма выступил Том Хупер, за плечами которого уже есть один хороший мюзикл – Отверженные. Экранизация Кошек стала довольно экспериментальной, потому что вместо костюмов и масштабных декораций актерам досталась компьютерная графика.

И пусть бы авторы ограничились лишь фоном и спецэффектами для выступлений. Но нет, компьютерной обработке подвергли все: от декораций до лиц актеров. Поэтому иногда видно, как исполнители танцуют, будто на льду, а то и вообще левитируют над землей, потому что паркет съемочной площадки на постпродакшне заменили на лондонскую мостовую.

А притворяясь котами, актеры с компьютеризированной грацией невольно напоминают ксеноморфов из фильма Чужой. Так и ждешь, что кому-нибудь откусят голову. Так же не слишком убедительно выглядит эквилибристика. Прыжки и полеты часто похожи на трюки из азиатских боевиков прошлого века.

И главное – лица персонажей, которые в дополнение к гриму отполировали пикселями. На тестовых показах критикам качество исполнения не понравилась, поэтому авторы доработали фильм к премьере. Выглядят актеры довольно странно, но не столько из-за лиц, как из-за дорисованных тел.

Актеры

Актерский состав мюзикла очень приличный. Кошки могут похвастаться такими исполнителями, как Джуди Денч и Иэн Маккеллен. Первая играет кошку-старейшину, которая в оригинальном мюзикле была противоположного пола, а второй исполнил роль кота-актера.

Да, вы правильно прочитали, актера, потому что у котов здесь есть профессии и хобби. Поэтому готовьтесь к коту, умеющему отбивать чечетку, или пушистому представителю дворянства, который кичится своим упитанным телом и носит фрак. А еще есть кот-фокусник, который сыграет не последнюю роль в этой истории.

Главное внимание досталось Франческе Хейворд. Она сыграла кошку Викторию, которая против своей воли попадает в царство бродячих котов и вместе со зрителями пытается понять, что к чему.

Отдельно стоит отметить персонажа Идриса Эльбы – своеобразного кота-маньяка Макавити, от одного упоминания о котором у хвостатых шерсть становится дыбом.

Впечатления

Фильм Кошки вышел экспериментальным мюзиклом, демонстрирующим незавидное будущее кино класса Б, когда хочется использовать графику, но денег на топовых специалистов жалко. При том, что бюджет ленты оценивают в $95 млн, а тех же Отверженных Хупер снял в 2012 году за $61 млн.

Для успешного мюзикла в сезон праздников нужно не так уж и много: яркий перформанс и цепляющие песни. К сожалению, Кошки не обладают ни тем, ни другим. Здесь есть несколько ярких номеров, поставленных на славу, так, что хочется пританцовывать прямо в зале. Например, выступление Тейлор Свифт. Однако остальные сцены выглядят довольно странно в исполнении компьютеризованных котолюдей.

С локализацией тоже не все гладко. Слушать в оригинале английский мюзикл – все равно, что читать Шекспира без перевода. Далеко не каждый поймет напеваемые слова. Поэтому в данном случае решение оставить английскую звуковую дорожку выглядит странным. Большинство зрителей будет всматриваться в субтитры, изобилующие вымышленными “муркотными” словечками. А так непросто уследить за сюжетом мюзикла и понять проблемы кошек, так похожих на нас с вами. Но не на собак.

Сюжет: 6/10

Режиссерская работа: 6/10

Актеры: 7/10

Впечатление: 5/10

Общая оценка: 6/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company

Видео: B&H Film Distribution Company