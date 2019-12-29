Популярная певица Верка Сердючка зажгла на сцене Х-Фактора, однако зрители ее долго не отпускали, поэтому хит пришлось исполнять и на бис.

Хедлайнером суперфинала Х-Фактора стала Верка Сердючка, под образом которой скрывается судья шоу Андрей Данилко.

На сцене шоу Сердючка исполнила свой новый хит Make It Rain Champagne.

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После выступления изумленная публика никак не хотела прерывать праздник, который Сердючка устроила на сцене, поэтому артистке ничего не оставалось, как спеть на бис.

Одним из самых ярких моментов, пожалуй, можно назвать зажигательные танцы Оли Поляковой на коленях и мамы Верки Сердючки.

Ранее Факты ICTV писали, что Тина Кароль представила на сцене суперфинала 10 сезона Х-Фактора попурри, в котором декламировала автографичные факты и то, как они влияли на ее творчество.