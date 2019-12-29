Ежегодно 28 декабря отмечают Международный день кино, который посвящен всем любителям этого вида исскуства.

К Международному дню кино Факты ICTV собрали самые ожидаемые фильмы 2020 года, но сосредоточились только на тех лентах, которые имеют подтвержденную дату выхода в 2020 году, поэтому такие ожидаемые новинки, как Аватар 2 и Шерлок Холмс с Робертом Дауни младшим не появятся в нашем рейтинге.

Теперь, помня об этом, предлагаем вам ознакомиться с топ-7 самых ожидаемых фильмов 2020 года.

Плохие парни навсегда

Легендарный комедийный боевик наконец-то получит третью часть под названием Плохие парни навсегда, в которой главные роли вновь сыграют Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Пока Маркус Бернетт пытается отойти от дел в силу своего возраста, Майка Лоури приглашают стать руководителем новой команды для борьбы с преступностью.

Однако Маркусу придется провернуть еще одно дело и найти того, кто хочет убить его напарника, перед тем, как идти “на пенсию”.

Зрителей ждет наполненный экшеном боевик с фирменным юмором Плохих парней, который не должен оставить никого равнодушным.

Дата выхода: 23 января

Соник в кино



Голливуд не сдается в попытках запустить успешную адаптацию видеоигр. Почти каждый год мы видим на больших экранах попытки дать новую жизнь популярным франшизам.

В этом году под прицелом оказался Соник в кино, релиз которого даже пришлось перенести, чтобы полностью переделать модель известного героя видеоигр после не очень положительных отзывов на первый трейлер.

Сюжет картины расскажет о том, как Соник будет пытаться спасти Землю. А на его пути станет никто иной, как доктор Роботник в исполнении непревзойденного Джима Керри.

Дата выхода: 13 февраля

Хищные птицы

История нового супергеройского фильма по комиксам вселенной DC сосредоточится на Харли Квинн, которая порвала с Джокером и теперь делает то, что самой хочется.

По сюжету Хищных птиц, команде с одноименным названием, в которую попала и Харли, придется спасти жизни Кассандры Кейн от одного из криминальных авторитетов Готэма.

В качестве Харли останется непревзойденная Марго Робби, а суперзлодея сыграет Юэн Макгрегор.

Можно ожидать действительно сногсшибательного экшена, ведь безумие – второе имя этого фильма.

Дата выхода: 6 февраля

Мулан

Студия Дисней продолжает знакомить молодую аудиторию со своими шедеврами с помощью киноадаптаций популярных мультфильмов. В этом году всех любителей классики ждет фильм Мулан.

Он расскажет о девушке, которая притворилась мужчиной и пошла на войну вместо своего отца, чтобы уберечь его от верной смерти.

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Из трейлеров можно сделать вывод, что адаптация легенды о Фа Мулан будет гораздо более драматичной, чем мультфильм 1998 года.

Поэтому, возможно, она не совсем подойдет для семейного просмотра в кинотеатрах.

Дата выхода: 26 марта

Черная вдова

Через восемь лет после появления на больших экранах супергерой Черная вдова получит собственный фильм, который расскажет о прошлом Наташи Романовой (Скарлетт Йоханссон).

Она вернется к своей семье, вместе с которой попытается противостоять Таскмастеру.

Фильм является частью киновселенной Marvel, однако его события будут происходить после Первого мстителя: Противостояние.

Дата выхода: 30 апреля

Чудо-женщина 1984

Один из самых успешных фильмов вселенной комиксов DC получит продолжение в виде ленты Чудо-женщина 1984.

Супергероиню снова сыграет Галь Гадот. События фильма будут разворачиваться в 80-х годах ХХ ст.

На этот раз Чудо-женщина вступит в конфликт с Советским Союзом, а также одним из ее злейших врагов – Гепардом.

Дата выхода: 4 июня

Тенет

Только недавно режиссер Кристофер Нолан заявил о своем новом фильме под названием Тенет (Tenet), но к нему уже приковано внимание зрителей со всего мира.

Сюжет фильма расскажет о мужчине, на которого возложена сверхважная миссия – спасти планету от Третьей мировой войны.

Большую роль в картине сыграет время, которое здесь плывет не только вперед.

Дата выхода: 16 июля

К слову, Американский киноинститут назвал топ-10 фильмов и сериалов 2019 года.

Видео: Planetakino