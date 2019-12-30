The Guardian советует слушать Alyona Alyona в 2020

The Guardian отметил музыку Alyona Alyona, которая читает рэп о феминизме, позитивном отношении к своему телу и толерантности.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona попала в список 50 новых артистов 2020 года британской газеты The Guardian.

Издание напоминает, что Елена Савраненко ранее была воспитательницей детского сада и в своих песнях не использует нецензурную лексику – на тот случай, если ее музыку услышат дети.

Авторы подборки отмечают, что ее музыка все же “не такая и уже беззубая”. В своем хите Рыбки Alyona Alyona поет не только о рыбках, но и о женщинах, которые чувствуют себя “не в своей тарелке”. Так молодая артистка чувствовала себя, когда люди говорили, что ее “плюс-сайз” перечеркнет возможный успех в Украине.

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Alyona Alyona в своих песнях читает рэп о повседневной жизни, феминизме, позитивном отношении к своему телу и толерантности.

К слову, Alyona Alyona представила совместную работу с группой KALUSH.