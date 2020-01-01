PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Буду кайфовать: Каменских поделилась с поклонниками планами на 2020

Певица Настя Каменских встретила 2020 год без мужа Потапа, поэтому оставила для своих сторонников мотивирующие пожелания.

Буду кайфовать: Каменских поделилась с поклонниками планами на 2020

Новый 2020 год Настя Каменских встретила без мужа Потапа. Он вместе с группой MOZGI полетел в Египет.

Чтобы не скучать в новогоднюю ночь, певица поздравила поклонников и поделилась с ними своими планами на 2020.

Так, Настя Каменских заверила, что будет продолжать кайфовать от жизни каждую минуту. Она также загадала желание, чтобы каждый из ее поклонников был счастливым.

Читайте: Из одежды только цветок в волосах: Каменских снялась полностью обнаженной

Для своего новогоднего поздравления Настя Каменских решила выбрать фото, где она позирует в блестящей бронзовой юбке и белоснежной блузке с большим декольте.

К слову, ранее Настя Каменских показала, как качает ягодицы.

Фото: Nastia Kamenskykh

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка