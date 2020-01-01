Певица Настя Каменских встретила 2020 год без мужа Потапа, поэтому оставила для своих сторонников мотивирующие пожелания.

Новый 2020 год Настя Каменских встретила без мужа Потапа. Он вместе с группой MOZGI полетел в Египет.

Чтобы не скучать в новогоднюю ночь, певица поздравила поклонников и поделилась с ними своими планами на 2020.

Так, Настя Каменских заверила, что будет продолжать кайфовать от жизни каждую минуту. Она также загадала желание, чтобы каждый из ее поклонников был счастливым.

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Для своего новогоднего поздравления Настя Каменских решила выбрать фото, где она позирует в блестящей бронзовой юбке и белоснежной блузке с большим декольте.

К слову, ранее Настя Каменских показала, как качает ягодицы.

Фото: Nastia Kamenskykh