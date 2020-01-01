Как известные украинские звезды и политики встретили Новый год 2020 – читайте на Фактах ICTV.

Украинские звезды и политики поделились своими фото с празднования Нового года 2020.

Кому-то новое десятилетие выпало встретить в теплом семейном кругу с семьей, а кто-то работал на новогодних корпоративах.

Так, певец Монатик вместе с женой для празднования выбрали курорт Куршевель, актриса Ольга Сумская предпочла Украинские Карпаты.

По-семейному 2020 встретил комик Дядя Жора в Одессе. А вот певица Оля Полякова для поздравления выбрала свое фото на сцене.

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Но все звезды и политики не забыли обратиться к своим поклонникам с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

Больше поздравлений и фото с празднования Нового 2020 года смотрите в нашей галерее.



































Новый год 2020: как отпраздновали украинские звезды и политики / 9 фотографий

К слову, ранее Настя Каменских также поздравила своих поклонников и поделилась планами на 2020.

Фото: Оля Полякова