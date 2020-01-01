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Известный певец Доктор Албан закрутил роман с украинкой

62-летний Dr. Alban откровенно рассказал о любовных отношениях с украинкой.

Известный певец Доктор Албан закрутил роман с украинкой

Dr. Alban стал специальным гостем новогоднего выпуска шоу Вечерний квартал, где известный шведский 62-летний певец исполнил свой хит It’s My Life и принял участие в одном из номеров.

Также артист признался, что с Украиной его связывает не только работа.

– Я уже не первый раз приезжаю в Украину, в частности, в Киев, и могу сказать, что за последние пару лет страна очень изменилась. Видно, как она развивается – появилось много красивых зданий, люди стали более гостеприимны.

Кстати, самое необычное место, где я выступал, тоже было в Украине. Это была закрытая вечеринка несколько лет назад, которая проходила где-то за городом.

Несмотря на то, что на ней было много гостей, я запомнил, как во время моего выступления за столом сидело только трое мужчин. Как мне потом рассказали, это были три министра, – вспомнил певец.

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Также впервые Доктор Албан (настоящее имя Албан Узома Нвапа) признался, что у него был любовный роман с девушкой из Украины.

– Я всегда рад знакомству с женщинами. Более того, они часто сами со мной знакомятся. А я и не против.

В прошлом, кстати, у меня был роман с украинкой. Возможно, что и в будущем он снова может произойти, – рассказал всемирно известный певец.

К слову, Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором из своего балета.

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