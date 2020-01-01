PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Золотое платье с глубоким декольте: Полякова появилась в пикантном наряде

Оля Полякова поделилась фото, на котором позирует в золотом платье, декорированным стразами и камнями. Главной изюминкой наряда стало глубокое декольте.

Золотое платье с глубоким декольте: Полякова появилась в пикантном наряде

Оля Полякова опубликовала в Instagram фотографии своего нового гламурного образа, в котором появилась на шоу Х-Фактор.

Певица надела золотое платье, декорированное разноцветными камнями, состоявшее из куртки на молнии и короткой юбки.

В образе главный акцент был сделан на пикантном декольте артистки.

Читайте: Каменских и Полякова поцеловались на Х-факторе

Свой лук Оля дополнила прической с высоким хвостом и красиво уложенной челкой на один бок. Уши украшали серьги с камнями.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Ну шо ? Кто выиграет???

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Визажисты сделали Поляковой ее фирменные черные стрелки, у глаз наклеили звездочки и накрасили губы красной помадой. Образ получился очень эффектным.

Кстати, украинская певица Оля Полякова представила клип на песню Ночная жрица.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Верка Сердючка
На бис! Верка Сердючка два раза спела Make It Rain Champagne на Х-Факторе
В суперфинале Х-Фактора Тина Кароль представила автобиографичное попурри
В суперфинале Х-Фактора Тина Кароль представила автобиографичное попурри
Х-Фактор 10 сезон – имя победителя
Х-Фактор 10 сезон – имя победителя
Х-фактор
Кто прошел в суперфинал Х-фактор 10
Антон Вельбой
Вітер: Антон Вельбой презентовал свою песню на Х-фактор 10
Жру и не могу остановиться! Полякова презентовала клип на песню Ночная жрица
Жру и не могу остановиться! Полякова презентовала клип на песню Ночная жрица
Х-фактор
Кто покинул Х-фактор 10 после третьего прямого эфира
Жизнь после Х-Фактора: как сложилась судьба победителей шоу
Жизнь после Х-Фактора: как сложилась судьба победителей шоу
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка