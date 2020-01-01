Оля Полякова поделилась фото, на котором позирует в золотом платье, декорированным стразами и камнями. Главной изюминкой наряда стало глубокое декольте.
Оля Полякова опубликовала в Instagram фотографии своего нового гламурного образа, в котором появилась на шоу Х-Фактор.
Певица надела золотое платье, декорированное разноцветными камнями, состоявшее из куртки на молнии и короткой юбки.
В образе главный акцент был сделан на пикантном декольте артистки.
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Свой лук Оля дополнила прической с высоким хвостом и красиво уложенной челкой на один бок. Уши украшали серьги с камнями.
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Визажисты сделали Поляковой ее фирменные черные стрелки, у глаз наклеили звездочки и накрасили губы красной помадой. Образ получился очень эффектным.
Кстати, украинская певица Оля Полякова представила клип на песню Ночная жрица.