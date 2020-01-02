Спортивная драма Ford против Ferrari или Аутсайдеры успешно отметилась в мировом прокате. Кассовый сбор фильма вдвое превзошел его бюджет и составил $200 млн.

Спортивная биографическая драма Ford против Ferrari за полтора месяца в мировом прокате собрала $200 млн, что вдвое превысило бюджет, который выделили для создания фильма. Лента от компании 20th Fox стала одной из крупнейших оригинальных релизов в США за прошлый год. $106 млн удалось собрать в домашнем прокате, а еще $94 млн было получено в мировом прокате.

Фильм Ford против Ferrari рассказывает подлинную историю борьбы между командами Форда и Феррари, которая развернулась на гонках Ле-Мана в 1966 году.

В центре сюжета – эксцентричные и решительные американские инженеры и конструкторы, с которыми сотрудничают автомобильный провидец Кэрролл Шелби и его хороший знакомый британский водитель Кен Майлз.

Читайте: Топ-10 лучших фильмов 2019 года

Они посланы в команду самим Генри Фордом II, чтобы создать с нуля совершенно новый автомобиль, который смог бы, наконец, превзойти команду Энцо Феррари, которая вечно побеждает.

Аутсайдеры: смотреть трейлер онлайн

.

Напомним, фильм Аутсайдеры вышел на большой экран 14 ноября 2019. Факты ICTV посмотрели ленту и подготовили для вас рецензию на фильм Ford против Ferrari.

Источник: Deadline