Факты ICTV составили рейтинг лучших фильмов 2019 года, которые обязательно стоит посмотреть.

Впереди 2020 год и время небольших каникул, а это прекрасная возможность посмотреть все то, что вы пропустили за последние 12 месяцев.

2019 год был богатым на качественные фильмы, которые изрядно удивили заядлых киноманов и долго не сходили с обсуждений в кругах критиков и кинематографистов.

Факты ICTV пересмотрели немало лент и составили собственный рейтинг топ-10 лучших фильмов уходящего года.

Ирландец

Режиссер : Мартин Скорсезе

: Мартин Скорсезе Рейтинг IMDb: 8,1

Свой рейтинг мы начинаем с монументальной гангстерской драмы от мастера жанра Мартина Скорсезе с участием убойного актерского трио – Роберта де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино. Ветераны жанра в очередной показали мастер-класс.

Лента рассказывает о профсоюзном деятеле мафиози Фрэнке Ширане по кличке Ирландец и его друзьях Расселе Буфалино и Джимми Гоффе. На смертном одре Ширан решает рассказать историю своего темного прошлого.

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Ширан признается, что он научился отнимать жизнь на фронте во время Второй мировой войны, а по возвращении нашел применение своим навыкам в криминальной сфере. Всего на счету гангстера около 25 заказных убийств, в том числе профсоюзного лидера Джимми Гоффа.

Сценарий ленты писали на основе романа Чарльза Брандта Я слышал, вы красите дома.

Брачная история

Режиссер : Ноа Баумбах

: Ноа Баумбах Рейтинг IMDb: 8,2

Четкая и очень проникновенная история о браке, который распадается. С замечательной, даже безупречной актерской игрой Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера.

Лента рассказывает о семейной паре Чарли и Николь из Нью-Йорка, которая находится на этапе развода. Пара воспитывает маленького сына, но из-за переезда Николь в другой город встает вопрос о разделе опеки.

Дружеское расставание героев постепенно превращается в неприятный бракоразводный процесс, который достает старых котов в мешке, а также дает понять разницу взглядов на жизнь.

Изюминкой фильма стало то, что он снят на 35-миллиметровую пленку, что придало событиям особую теплую атмосферу.

Джокер

Режиссер : Тодд Филлипс

: Тодд Филлипс Рейтинг IMDb: 8,7

Самый ожидаемый, обсуждаемый и провокационный фильм года, который покорил Венецию. А исполнитель главной роли Хаокин Феникс стал претендентом номер один на заветную статуэтку Оскар.

Джокер – это история комика неудачника Артура Флека, который живет со своей престарелой матерью, одержимой Томасом Уэйном, в маленькой квартире в неблагополучном районе. Артур мечтает стать стендап-комиком и попасть на программу к Мюррею Франклину.

Однако у Флека есть две проблемы: первая – его психическое заболевание, которое вызывает приступы неконтролируемого смеха в некомфортных ситуациях, а вторая – его шутки просто не смешные.

Джокер стал первым фильмом категории R в истории, кассовые сборы которого превысили $1 млрд.

Паразиты

Режиссер : Пон Джун Хо

: Пон Джун Хо Рейтинг IMDb: 8,6

Острая и черная сатира в исполнении одного из лучших корейских режиссеров современности Пон Джун Хо, который абсолютно заслуженно получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Это история о бедной корейской семье из четырех человек. В которой все меняется, когда старший сын Ки-ву получает предложение подзаработать репетитором в доме богачей.

Он делает фальшивые документы, производит хорошее впечатление и получает работу. Именно тогда у парня возникает идея помочь другим членам семьи трудоустроиться прислугой в этот дом.

Режиссер ленты не дает однозначного ответа кто на ком паразитирует: то ли богачи, которые питаються усилиями своего персонала, то ли бедняки, которые вытягивают ресурсы и деньги у богачей.

Пон Джун Хо дает возможность зрителю самому оценить общую картину ситуации.

А потом мы танцевали

Режиссер : Леван Акин

: Леван Акин Рейтинг IMDb: 8,1

Лента с характером, очень смелая, с грузинским танцем и грузинским духом, которая дает бой традиционализму.

Фильм о жизни молодого талантливого танцовщика Национального грузинского ансамбля Мераба, который меняется, когда влюбляется в своего амбициозного соперника Иракли. Он тоже талантливый, а еще невероятно красивый. В какой-то момент Мераб замечает, что Иракли ему нравится, как мужчина.

Это увлечение ставит под угрозу всю карьеру парня, а также его отношения с семьей, ведь в Грузии этого никто не поймет.

Премьера ленты в Грузии вызвала протесты. Ультраправые угрожали сорвать все сеансы в кинотеатрах, а эпицентр событий пришелся на Тбилиси. Кинотеатр Амирани пришлось огородить кордоном с полицией.

Два Папы

Режиссер : Фернанду Мейреллиш

: Фернанду Мейреллиш Рейтинг IMDb: 7,7

Автор фильма Город Бога Фернанду Мейреллиш порадовал киноманов замечательным бадди-муви о понтификах, которых сыграли бесподобные Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс.

В центре сюжета консервативный папа Бенедикт XVI, размышляющий над отречением от престола. Поэтому он вызывает в Ватикан своего главного оппонента – кардинала Хорхе Бергольо, будущего папу Франциска.

Лента тщательно срежиссирована, виртуозно снята и блестяще сыгранная выдающимися актерами.

Все это “приправлено” легкой иронией, что делает работу похожей на комедию Нанни Моретти У нас есть Папа!

Кролик Джоджо

Режиссер : Тайка Вайтити

: Тайка Вайтити Рейтинг IMDb: 8,1

До слез смешная и трогательная работа Тайки Вайтити – своеобразный гимн гуманизму, дружбе и любви. Фильм удостоился гран-при Международного кинофестиваля в Торонто.

Лента рассказывает о 10-летнем мальчике, который потерял своего отца и теперь пытается найти свое место в мире. Ребенок заменяет отца воображаемым другом – Адольфом Гитлером, который совсем не похож на привычного фюрера Третьего рейха.

Ситуация осложняется, когда мальчик находит дома еврейскую девочку, которую прячет его мама.

Прокат ленты запрещен в Российской Федерации и, просмотрев ее, вы поймете почему.

Ford против Ferrari

Режиссер : Джеймс Менголд

: Джеймс Менголд Рейтинг IMDb: 8,3

Крепкая и напряженная спортивная драма о гонках с Кристианом Бэйлом и Мэттом Деймоном.

В основу фильма легла реальная история 1960-х о двух выдающихся гонщиках, механиках и конструкторах, американце Кэрролле Шелби и англичанине Кеннете Генри Майлзе. Также история рассказывает о борьбе между командами Ford и Ferrari, которая развернулась на гонках Ле-Мана в 1966 году.

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В работе Менголда идеально практически все: мощный актерский каст, сильный сценарий, замечательная операторская работа, хороший юмор и хитро продуманные режиссерские приемы, которые способны удержать зрителя в напряжении до финальных титров.

Фильм основан на книге американского писателя Э. Дж. Бейма Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане.

Синонимы

Режиссер : Надав Лапид

: Надав Лапид Рейтинг IMDb: 6,7

Очень честная история об израильской, еврейской идентичности и об особенностях натурализации во Франции. Работа получила главную награду Берлинале – Золотого медведя.

Фильм рассказывает о молодом переселенце из Израиля Иоава. В Париже он мечтает стать настоящим французом, полностью отказавшись от иврита, истории родины и общения с семьей.

Лента не рассказывает о политике, религии или феминизме. Это история о более тонких и глубоких материях, таких как язык, воспитание и культура.

Синонимы – это фильм-размышление на тему, где заканчиваешься ты и начинается твоя страна.

Достать ножи

Режиссер : Райан Джонсон

: Райан Джонсон Рейтинг IMDb: 8,1

Великолепная черная комедия с кровью и слезами, которая ловко разворачивается с первых кадров и не отпускает до финала, кстати, блестящего.

По сюжету известному автору криминальных романов Харлану Тромби исполняется 85 лет, но торжественный день превращается в кровавый. Его тело находят в имении, и тогда за расследование берется очаровательный и любознательный детектив Бенуа Блан.

Его задача – раз и навсегда разорвать оковы лжи и уловок, в которых он увяз из-за семьи и персонала Харлана.

Достать ножи – это детектив с неожиданными поворотами, непредсказуемой развязкой, великолепным актерским составом и чудесной съемкой.

Фото: IMDb