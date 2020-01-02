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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Тихое место 2 – первый трейлер фильма с Эмили Блант

Появился первый трейлер фильма Тихое место 2, который продолжит историю семьи Эббот в мире, где царят кровожадные существа.

Тихе місце 2

Фильм Тихое место 2 расскажет о семье Эббот, которая на этот раз решает покинуть свою ферму, на которой длительное время скрывалась от слепых чудовищ, попавших на Землю.

Актриса Эмили Блант вернется в роли Эвелин Эббот, которой теперь придется возглавить семейство, чтобы бесшумно выживать.

В трейлере ленты Тихое место 2 можно увидеть, что семейство встретится с другими людьми, которые выжили после катастрофы.

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Кроме того, из ролика можно сделать вывод, что зрителям покажут и начало страшных событий, которые привели к уничтожению человечества, а также расскажут об историях других выживших.

В украинских кинотеатрах Тихое место 2 должно появиться уже 19 марта 2020 года.

Факты ICTV также предлагают вам ознакомиться с самыми ожидаемыми фильмами, которые выйдут в 2020 году.

Видео: Paramount Pictures

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