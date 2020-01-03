Джонни Депп прилетел к бывшей жене на Рождество в Париж

Голливудский актер Джонни Депп отметил Рождество в Париже в компании бывшей жены Ванессы Паради и их двух детей.
Джонни Депп прилетел на Рождество в Париж к бывшей жене Ванессе Паради и их детям – 20-летней Лили-Роуз и 17-летнему сыну Джеку.
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Актер поселился в одном из центральных отелей и отправился на семейный ужин.
Депп изначально планировал покинуть Париж 26 декабря, но решил задержаться еще на сутки.
Напомним, в апреле 2019 года сообщалось, что Джонни Депп собрался опять женится. Его избранницей стала танцовщица из России Полина Глен. Девушка танцует в эротическом стиле гоу-гоу.
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