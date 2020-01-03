LP даст концерт в Киеве – дата и цена билетов

Американская поп-звезда LP выступит в Киеве 16 апреля.

16 апреля LP даст концерт в киевском Дворце Спорта. Поп-звезда представит свой пятый альбом Heart To Mouth и свои лучшие хиты.

Цена билетов на LP будет стартовать от 799 грн.

Читайте: Lindemann выступит в Киеве – дата и где купить билет

Лаура Перголицци уже хорошо знакома украинской аудитории, а ее выступления не проходят без аншлагов.

За последние два года LP дала больше пяти концертов в столице и других городах Украины. Также она была хедлайнером одного из дней самого крупного украинского фестиваля Atlas Weekend.

– Мне повезло, что у меня есть аудитория, которая меня понимает. Моя жизнь была непростой, и я готова спеть об этом. Если вам это нравится, отлично, потому что я люблю свое дело больше всего в жизни, – говорит певица.

К слову, французский артист и клипмейкер Woodkid выступит в Киеве 26 мая 2020 года. Билеты на концерт уже можно приобрести за 950 грн.