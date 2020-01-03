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Мини-бикини и море: Ирина Шейк проводит новогодние праздники в Коста-Рике

Российская модель Ирина Шейк поделилась с подписчиками снимком с отдыха в Коста-Рико.

ирина шейк

Ирина Шейк проводит новогодние праздники в Коста-Рико. Модель поделилась с подписчиками фотографией с пляжа в мини-бикини и большой шляпе.

– День второй, – написала она под фото.

Читайте: Брэдли Купер и Ирина Шейк договорились об опеке над 2-летней дочерью

Шейк поразила поклонников роскошной фигурой, а снимок они оценили в почти 400 тыс. лайков.

 

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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Ранее Шейк опубликовала фото топлесс в крошечном бикини. Модель позировала, стоя на коленях на фоне моря.

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