Мини-бикини и море: Ирина Шейк проводит новогодние праздники в Коста-Рике

Российская модель Ирина Шейк поделилась с подписчиками снимком с отдыха в Коста-Рико.
Ирина Шейк проводит новогодние праздники в Коста-Рико. Модель поделилась с подписчиками фотографией с пляжа в мини-бикини и большой шляпе.
– День второй, – написала она под фото.
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Шейк поразила поклонников роскошной фигурой, а снимок они оценили в почти 400 тыс. лайков.
Ранее Шейк опубликовала фото топлесс в крошечном бикини. Модель позировала, стоя на коленях на фоне моря.
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