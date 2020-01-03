PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Любимым блюдом принцессы Дианы был борщ – рецепт монарха

Больше всего из блюд принцесса Диана любила украинский борщ. Она даже поделилась рецептом в рамках благотворительного проекта.

Любимым блюдом принцессы Дианы был борщ – рецепт монарха

Благотворительный южноафриканский фонд The Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped впервые опубликовал письма 39-летней давности, полученные от знаменитостей.

В 1981 году фонд обратился с просьбой к известным людям поделиться своими любимыми рецептами для новой поваренной книги.

Читайте: Муж Елизаветы II герцог Филипп госпитализирован

Среди участников акции была и принцесса Уэльская Диана, однако тогда она еще леди Дианой Спенсер, невестой принца Чарльза.

Будущая принцесса написала, что ее любимым блюдом является украинский борщ. Более того, она его умела готовить самостоятельно.

По ее рецепту, в число ингредиентов входили свекла, йогурт, лук, куриный бульон, молоко, сметана, соль, перец.

Ранее Факты ICTV писали, что королева Великобритании Елизавета II планирует отречься от престола.

Источник: Daily Mail

Фото: Getty Images

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка