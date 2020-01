Любимым блюдом принцессы Дианы был борщ – рецепт монарха

Больше всего из блюд принцесса Диана любила украинский борщ. Она даже поделилась рецептом в рамках благотворительного проекта.

Благотворительный южноафриканский фонд The Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped впервые опубликовал письма 39-летней давности, полученные от знаменитостей.

В 1981 году фонд обратился с просьбой к известным людям поделиться своими любимыми рецептами для новой поваренной книги.

Среди участников акции была и принцесса Уэльская Диана, однако тогда она еще леди Дианой Спенсер, невестой принца Чарльза.

Будущая принцесса написала, что ее любимым блюдом является украинский борщ. Более того, она его умела готовить самостоятельно.

По ее рецепту, в число ингредиентов входили свекла, йогурт, лук, куриный бульон, молоко, сметана, соль, перец.

