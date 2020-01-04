В итальянской версии популярного журнала о моде Vogue решили отказаться от фотосессий для выпуска за январь 2020 года.

Главный редактор Vogue Italia Эмануэль Фарнети рассказал, что на фотосессии для журнала ежемесячно тратят довольно значительные ресурсы, которые вредят окружающей среде.

Поэтому в январском номере Vogue Italia фото решили заменить картинами, на которых изображены модели.

Таким образом в издании надеются меньше вредить окружающей среде.

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Фарнети также подсчитал расходы на фотосессии в сентябре 2019 года.

– 150 человек. Около 20 полетов и с десяток переездов на поезде. 40 машин начеку. 60 международных перевозок. В течение не менее 10 часов беспрестанно горит свет. Пищевые отходы. Пластик, в который упаковывалась одежда, – рассказал главный редактор Vogue Italia.

Он добавил, что готов к критике за отказ от фотографий в журнале.











Ради сохранения окружающей среды: итальянский Vogue отказался от фотосессий в январе / 3 фотографии

К слову, ранее появлялась информация о том, что Меган Маркл собирается писать о проблемах современности в американском журнале Vogue.

Фото: Vogue Italia