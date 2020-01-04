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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Ради сохранения окружающей среды: итальянский Vogue отказался от фотосессий в январе

В итальянской версии популярного журнала о моде Vogue решили отказаться от фотосессий для выпуска за январь 2020 года.

Vogue Italia

Главный редактор Vogue Italia Эмануэль Фарнети рассказал, что на фотосессии для журнала ежемесячно тратят довольно значительные ресурсы, которые вредят окружающей среде.

Поэтому в январском номере Vogue Italia фото решили заменить картинами, на которых изображены модели.

Таким образом в издании надеются меньше вредить окружающей среде.

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Фарнети также подсчитал расходы на фотосессии в сентябре 2019 года.

– 150 человек. Около 20 полетов и с десяток переездов на поезде. 40 машин начеку. 60 международных перевозок. В течение не менее 10 часов беспрестанно горит свет. Пищевые отходы. Пластик, в который упаковывалась одежда, – рассказал главный редактор Vogue Italia.

Он добавил, что готов к критике за отказ от фотографий в журнале.

  • Vogue Italia
  • Vogue Italia
  • Vogue Italia
  • Vogue Italia
  • Vogue Italia
  • Vogue Italia
Ради сохранения окружающей среды: итальянский Vogue отказался от фотосессий в январе / 3 фотографии

К слову, ранее появлялась информация о том, что Меган Маркл собирается писать о проблемах современности в американском журнале Vogue.

Фото: Vogue Italia

Источник: The Guardian

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