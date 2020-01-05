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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

К Рождеству Пономарев, Винник и Таюне записали колядку

Перед Рождеством Христовым Александр Пономарев, Олег Винник и его веб-вокалистка Таюне записали колядку Добрий вечір тобі, пане господарю!

Пономарьов, Винник і Таюне записали колядку

Александр Пономарев и Олег Винник поздравили украинцев с Рождеством Христовым совместной колядкой. Их дуэт разбавила своим волшебным голосом Таюне.

Пономарев выложил черно-белый клип на своем YouTube-канале.

Как рассказала в комментарии Фактам ICTV помощник Пономарева, у него есть проект Пономарев лайф студио, где каждая песня исполняется с одного дубля вживую.

– То есть она не поддается корректировке. Пономарев давно дружит с Винником, поэтому решил первым позвать именно его. Поскольку это было перед праздниками, они решили подарить украинцам колядку. Дальше в проекте будут появляться дуеты и с другими звездами, – объяснила она.

А черно-белый форат видео выбран, по ее словам, чтобы слушатель не отвлекался на внешние элементы.

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– Это добавляет какого-то интима, когда ты хочешь послушать только песню, не отвлекаясь ни на что, – добавила пресс-секретарь Пономарева.

В дальнейшем планируется, что певцы будут исполнять песни друг друга.

О том, когда надо колядовать в Украине в 2020 году – читайте в материале Фактов ICTV.

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