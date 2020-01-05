Зеленский помог: Dr. Alban сказал, почему его пустили в Украину

Шведский певец Dr. Alban, исполнитель хита It’s My Life, которому запретили въезд в Украину после концерта в Крыму, в декабре посетил Киев и даже прогулялся столицей с президентом Владимиром Зеленским.

Dr. Alban смог выступить в новогоднем шоу Вечерний квартал, потому что ему помог въехать в Украину Владимир Зеленский.

Певец написал об этом в Instagram и даже поделился общими фото и видео с президентом Украины.

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– Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего шоу на полуострове Крым. При вмешательстве президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе, – написал певец.

Кстати, из декларации следует, 27 декабря Владимир Зеленский получил от студии Квартал 95 роялти в размере 4,8 млн грн ($205,9 тыс.), а также 104 тыс. грн ($4,3 тысячи) компенсации за пользование торговой маркой.

Фото: Dr. Alban