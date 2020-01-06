Золотой глобус 2020

В США прошла 77-я церемония вручения престижной премии Золотой глобус. Кто стал лауреатом – читайте в материале Фактов ICTV.
В Беверли-Хиллз (США) прошло вручение ежегодной премии Золотой глобус.
Премия Золотой глобус, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года, вручается каждый год в январе и считается в США крупнейшей кинопремией после Оскара.
Телевизионные номинации:
- Лучший драматический телесериал – Наследники;
- Лучший комедийный сериал – Дрянь;
- Лучший мини-сериал – Чернобыль;
- Лучший актер в драматическом сериале – Брайан Кокс (Наследники);
- Лучшая актриса в драматическом сериале – Оливия Колман (Корона);
- Лучший актер в комедийном сериале – Рами Юссеф (Рами);
- Лучшая актриса в комедийном сериале – Фиби Уоллер-Бридж (Дрянь);
- Лучший телеактер второго плана – Стеллан Скарсгард (Чернобыль);
- Лучшая телеактриса второго плана – Патриция Аркетт (Притворство);
- Лучший актер в мини-сериале или телефильме – Расселл Кроу (Самый громкий голос);
- Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Мишель Уильямс (Фосси/Вердон).
Читайте: Супергерои, плохие парни и синий ежик – самые ожидаемые фильмы 2020
Кинономинации:
- Лучший анимационный фильм – Потерянное звено;
- Лучший иностранный фильм — Паразиты (Южная Корея);
- Лучший комедийный киноактер – Тэрон Эджертон (Рокетмен)
- Лучший киноактер второго плана – Брэд Питт (Однажды в Голливуде);
- Лучшая киноактриса второго плана – Лора Дерн (Брачная история);
- Лучший кинорежиссер – Сэм Мендес (1917);
- Лучший сценарий – Квентин Тарантино (Однажды в Голливуде);
- Лучшая комедийная киноактриса – Аквафина (Прощание);
- Лучшая комедия или мюзикл – Однажды в Голливуде;
- Лучший драматический киноактер – Хоакин Феникс (Джокер);
- Лучшая драматическая киноактриса – Рене Зеллвегер (Джуди);
- Лучшая кинодрама – 1917.
Ранее Факты ICTV составили рейтинг лучших фильмов 2019 года, которые обязательно стоит посмотреть.