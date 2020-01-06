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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Джокер, Чернобыль и Дрянь – лауреаты премии Золотой глобус 2020

В США прошла 77-я церемония вручения престижной премии Золотой глобус. Кто стал лауреатом – читайте в материале Фактов ICTV.

Золотой глобус 2020

В Беверли-Хиллз (США) прошло вручение ежегодной премии Золотой глобус.

Премия Золотой глобус, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года, вручается каждый год в январе и считается в США крупнейшей кинопремией после Оскара.

Телевизионные номинации:

  • Лучший драматический телесериал – Наследники;
  • Лучший комедийный сериал – Дрянь;
  • Лучший мини-сериал – Чернобыль;
  • Лучший актер в драматическом сериале – Брайан Кокс (Наследники);
  • Лучшая актриса в драматическом сериале – Оливия Колман (Корона);
  • Лучший актер в комедийном сериале – Рами Юссеф (Рами);
  • Лучшая актриса в комедийном сериале – Фиби Уоллер-Бридж (Дрянь);
  • Лучший телеактер второго плана – Стеллан Скарсгард (Чернобыль);
  • Лучшая телеактриса второго плана – Патриция Аркетт (Притворство);
  • Лучший актер в мини-сериале или телефильме – Расселл Кроу (Самый громкий голос);
  • Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Мишель Уильямс (Фосси/Вердон).

Читайте: Супергерои, плохие парни и синий ежик – самые ожидаемые фильмы 2020

Кинономинации: 

  • Лучший анимационный фильм – Потерянное звено;
  • Лучший иностранный фильм — Паразиты (Южная Корея);
  • Лучший комедийный киноактер – Тэрон Эджертон (Рокетмен)
  • Лучший киноактер второго плана – Брэд Питт (Однажды в Голливуде);
  • Лучшая киноактриса второго плана – Лора Дерн (Брачная история);
  • Лучший кинорежиссер – Сэм Мендес (1917);
  • Лучший сценарий – Квентин Тарантино (Однажды в Голливуде);
  • Лучшая комедийная киноактриса – Аквафина (Прощание);
  • Лучшая комедия или мюзикл – Однажды в Голливуде;
  • Лучший драматический киноактер – Хоакин Феникс (Джокер);
  • Лучшая драматическая киноактриса – Рене Зеллвегер (Джуди);
  • Лучшая кинодрама – 1917.

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Фото: Getty Images

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