Золотой глобус 2020

В США прошла 77-я церемония вручения престижной премии Золотой глобус. Кто стал лауреатом – читайте в материале Фактов ICTV.

В Беверли-Хиллз (США) прошло вручение ежегодной премии Золотой глобус.

Премия Золотой глобус, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года, вручается каждый год в январе и считается в США крупнейшей кинопремией после Оскара.

Телевизионные номинации:

Лучший драматический телесериал – Наследники;

Лучший комедийный сериал – Дрянь;

Лучший мини-сериал – Чернобыль;

Лучший актер в драматическом сериале – Брайан Кокс (Наследники);

Лучшая актриса в драматическом сериале – Оливия Колман (Корона);

Лучший актер в комедийном сериале – Рами Юссеф (Рами);

Лучшая актриса в комедийном сериале – Фиби Уоллер-Бридж (Дрянь);

Лучший телеактер второго плана – Стеллан Скарсгард (Чернобыль);

Лучшая телеактриса второго плана – Патриция Аркетт (Притворство);

Лучший актер в мини-сериале или телефильме – Расселл Кроу (Самый громкий голос);

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Мишель Уильямс (Фосси/Вердон).

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Кинономинации:

Лучший анимационный фильм – Потерянное звено;

Лучший иностранный фильм — Паразиты (Южная Корея);

Лучший комедийный киноактер – Тэрон Эджертон (Рокетмен)

Лучший киноактер второго плана – Брэд Питт (Однажды в Голливуде);

Лучшая киноактриса второго плана – Лора Дерн (Брачная история);

Лучший кинорежиссер – Сэм Мендес (1917);

Лучший сценарий – Квентин Тарантино (Однажды в Голливуде);

Лучшая комедийная киноактриса – Аквафина (Прощание);

Лучшая комедия или мюзикл – Однажды в Голливуде;

Лучший драматический киноактер – Хоакин Феникс (Джокер);

Лучшая драматическая киноактриса – Рене Зеллвегер (Джуди);

Лучшая кинодрама – 1917.

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