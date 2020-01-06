Актриса Ольга Сумская поделилась фирменным рецептом кутьи на Рождество.

Рецепты кутьи в украинском интернете один из самых популярных запросов. Украинская актриса Ольга Сумская не отстает от трендов. Она поделилась с подписчиками, как готовить кутью по ее личному рецепту.

Фирменный рецепт кутьи Ольги Сумской:

варим специальный быстрой варки сорт пшеницы до готовности (важно не переварить);

отдельно запариваем сухофрукты (курага, изюм, чернослив, груши, яблоки);

отдельно запариваем грецкие орехи, чтобы из них вышла горечь;

берем мак, заливаем водой, добавляем пару ложек сахара и варим 15 мин на малом огне, затем перетираем в ступке или мелем на мясорубке;

сваренную пшеницу смешиваем с измельченными сухофруктами и перетертым маком;

добавляем мед по вкусу. Если смесь сухая, долейте узвар из сухофруктов.

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Также Сумская призналась, что добавляет секретные ингредиенты: немного цукатов и ложку коньяка для аромата.

– Такую кутью можно есть три раза в день всю неделю. И не надоест. Затем, конечно, не влезаешь ни в какие штаны, но какое удовольствие! – отметила актриса.







Как приготовить кутью – рецепт от Ольги Сумской / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV уже публиковали пять самых популярных рецептов кутьи на Рождество.

Фото: olgasumska