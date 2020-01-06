Золотой глобус 2020: Том Хэнкс расплакался во время получения награды

Популярный американский актер Том Хэнкс не сдержался и выронил слезу во время получения специальной награды.

Актер Том Хэнкс не смог сдержать слез на церемонии вручения премий Золотой глобус 2020. Он стал обладателем особой премии Сесиля Б. Де Милля, которая вручается за выдающиеся заслуги в области кино.

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На сцене Хэнкс обратился к своей семье, сидящей в зале, и расплакался.

Я благословлен семьей, сидяще в этом зале. Жена, которая является фантастической во всех отношениях, женщина, которая научила меня тому, что такое любовь. Пять детей, которые смелее, сильнее и мудрее, чем их старик. И любящие люди, которые были со мной, несмотря на то, что я отсутствовал месяцами, месяцами и месяцами. Я не могу передать вам, сколько ваша любовь значит для меня, – заявил актер.

Напомним, в США прошла 77-я церемония вручения престижной премии Золотой глобус.