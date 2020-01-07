Рождество 2020: как украинские звезды отметили праздник

7 января православные отмечают Рождество Христово. Как встретили этот украинские звезды – читайте на Фактах ICTV.
Фотографиями и поздравлениями с Рождеством поделились украинские представители шоу-бизнеса.
Певица Джамала показала подписчикам фото со своим сыном и мужем возле рождественской елки.
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Alyona Alyona разместила фото, как она ест кутью и написала ее рецепт.
Телеведущая Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов встретили праздник на Сейшельских островах.
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К слову, бойцы ВСУ, которые находятся на передовой, записали видеопоздравление с Рождеством. В поздравлении военные поблагодарили волонтеров, которые поддерживают их, а также передали привет родным городам.