Рождество 2020: как украинские звезды отметили праздник

7 января православные отмечают Рождество Христово. Как встретили этот украинские звезды – читайте на Фактах ICTV.

Фотографиями и поздравлениями с Рождеством поделились украинские представители шоу-бизнеса.

Певица Джамала показала подписчикам фото со своим сыном и мужем возле рождественской елки.

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Alyona Alyona разместила фото, как она ест кутью и написала ее рецепт.

Телеведущая Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов встретили праздник на Сейшельских островах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 6 Янв 2020 в 12:30 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 6 Янв 2020 в 1:07 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 6 Янв 2020 в 10:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss) 7 Янв 2020 в 1:18 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 7 Янв 2020 в 2:27 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 6 Янв 2020 в 10:51 PST

К слову, бойцы ВСУ, которые находятся на передовой, записали видеопоздравление с Рождеством. В поздравлении военные поблагодарили волонтеров, которые поддерживают их, а также передали привет родным городам.