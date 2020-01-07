PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Рождество 2020: как украинские звезды отметили праздник

7 января православные отмечают Рождество Христово. Как встретили этот украинские звезды – читайте на Фактах ICTV.

джамала

Фотографиями и поздравлениями с Рождеством поделились украинские представители шоу-бизнеса.

Певица Джамала показала подписчикам фото со своим сыном и мужем возле рождественской елки.

Читайте: В пижаме и возле елки: Ани Лорак записала поздравление с Рождеством

Alyona Alyona разместила фото, как она ест кутью и написала ее рецепт.

Телеведущая Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов встретили праздник на Сейшельских островах.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

К слову, бойцы ВСУ, которые находятся на передовой, записали видеопоздравление с Рождеством. В поздравлении военные поблагодарили волонтеров, которые поддерживают их, а также передали привет родным городам.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как отмечают Рождество 2020 прихожане разных церквей Украины
Как отмечают Рождество 2020 прихожане разных церквей Украины
ани лорак
В пижаме и возле елки: Ани Лорак записала поздравление с Рождеством
Откуда произошли украинские колядки: история рождественских песен
Откуда произошли украинские колядки: история рождественских песен
Как отмечают Рождество 2020 в Киеве, Львове, Николаеве и Запорожье
Как отмечают Рождество 2020 в Киеве, Львове, Николаеве и Запорожье
Військовий
Коляд, Коляд, Колядниця: военные поздравили украинцев с Рождеством
Фильмы на Рождество 2020 – Топ-10
Фильмы на Рождество 2020 – Топ-10
Поздравления с Рождеством 2020
Поздравления с Рождеством 2020
Чем заняться на Рождество 2020: лучшие локации в Украине
Чем заняться на Рождество 2020: лучшие локации в Украине
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка