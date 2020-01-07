Группа KAZKA записала песню RIZDVYANA, которая была написана для мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки.
KAZKA перепела песню RIZDVYANA, которая была написана Константином Меладзе для мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки.
– Друзья, пусть этот день (а лучше — весь следующий год) будет наполнен любовью, лучшими людьми и настоящими чудесами! С Рождеством, – написано в посте с видео.
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В песне можно услышать вокал одного из музыкантов группы – Никиты Будаша.
Ранее украинская исполнительница Alina Pash спела колядку Ishla Zvizda. Видео снято в черно-белых цветах и длится меньше минуты.
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