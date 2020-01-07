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RIZDVYANA: KAZKA перепела хит Меладзе из известного мюзикла

Группа KAZKA записала песню RIZDVYANA, которая была написана для мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки.

KAZKA

KAZKA перепела песню RIZDVYANA, которая была написана Константином Меладзе для мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки.

– Друзья, пусть этот день (а лучше — весь следующий год) будет наполнен любовью, лучшими людьми и настоящими чудесами! С Рождеством, – написано в посте с видео.

Читайте: В пижаме и возле елки: Ани Лорак записала поздравление с Рождеством

В песне можно услышать вокал одного из музыкантов группы – Никиты Будаша.

Ранее украинская исполнительница Alina Pash спела колядку Ishla Zvizda. Видео снято в черно-белых цветах и длится меньше минуты.

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