Американская актриса Сальма Хайек удивила своих фанатов, придя на церемонию награждения Золотого глобуса 2020 в сексуальном наряде.

53-летняя актриса Сальма Хайек в очередной раз доказала, что возраст ей нипочем.

Актриса вышла на красную дорожку Золотого глобуса 2020 в платье, в котором продемонстрировала соблазнительные формы.

На церемонию вручения наград Хайек надела сине-белое платье с откровенным декольте, которое дополняли синие сережки и блестящие босоножки.

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Снимок со своим откровенным нарядом она разместила в соцсети Инстаграм. Он собрал около 1,4 млн лайков за несколько часов после публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 5 Янв 2020 в 5:45 PST

Пользователи также поделились своими впечатлениями от наряда звезды. Многие не могут поверить в то, что Хайек 53 года, и “омолаживают” ее на 20 лет в комментариях к фото.

К слову, американский актер Том Хэнкс не смог сдержать слез во время получения специальной награды на Золотом глобусе 2020.

Фото: Salma Hayek