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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Счастливого Рождества и Кафе желаний: что посмотреть в кино

Что посмотреть в кинотеатрах в начале 2020 года – пять кинопремьер января в материале Фактов ICTV.

Счастливого Рождества и Кафе желаний: что посмотреть в кино

С 1 января 2020 года на большие экраны в Украине вышли пять кинопремьер: романтическая комедия Счастливого Рождества с Эмилией Кларк в главной роли, французская драматическая комедия Прекрасная эпоха, украинская приключенческая лента Адская Хоругва или Рождество казацкое, французско-бельгийская мелодрама Он и она и южнокорейский анимационный фильм Красные туфельки и семеро гномов.

Счастливого Рождества

История о том, как  случайная встреча кардинально меняет жизнь молодой девушки, у которой в последнее время началась черная полоса в жизни. Останутся ли Том с Кейт вместе навсегда?

Кафе желаний/Прекрасная епоха

Главный герой Виктор утратил вкус к жизни после измены любимой жены с другом их семьи. Однажды ему предлагают снова окунуться в свое прошлое, где он встретил свою самую большую любовь, благодаря новому развлечению.

Адская Хоругва или Рождество казацкое

История о том, как дьявол поспорил с апостолом Петром, что еще до Рождества поймает самого храброго казака Семена. Фильм снят по мотивам произведения Сашка Лирныка Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід.

Он и она

Жить в одном городе, ходить в один маркет, ужинать в одном ресторане и сидеть рядом в одном вагоне метро, но не замечать друг друга. А ведь Мелани и Реми так одиноки…

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Красные туфельки и семеро гномов

Новейшая интерпретация сказки о Белоснежке. Девушка нашла красивые красные туфельки, которые оказались волшебными. Стоит их обуть, как она превращается в настоящую принцессу.

К слову, больше анонсов кино ищите в списке самых ожидаемых фильмов 2020 года.

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