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В пижаме и возле елки: Ани Лорак записала поздравление с Рождеством

Украинская певица Ани Лорак поздравила всех с Рождеством Христовым.

ани лорак

Ани Лорак поздравила с Рождеством своих подписчиков. Певица появилась на видео в домашней атмосфере – в пижаме и возле новогодней елки.

Читайте: Две дивы: Ани Лорак появилась на публике со взрослой дочерью

– Дорогие друзья, с Рождеством Христовым! Пусть Ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких! Со светлым праздником Рождества! – сказала певица в своем обращении.

Видео оценили в более чем 60 тыс. лайков.

 

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Ранее украинская исполнительница Alina Pash спела колядку Ishla Zvizda. Видео снято в черно-белых цветах и длится меньше минуты.

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