Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских денег и части полномочий

Принц Гарри и Меган Маркл намерены отойти от дел в качестве “старших” членов королевской семьи.
Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от королевского финансового обеспечения и многих своих полномочий.
– Мы намерены отойти от дел в качестве “старших” членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву, – говорится в их заявлении в соцсети.
Супруги сообщили о планах “делить время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять свой долг перед Королевой, Содружеством и своими патронажами”.
Читайте: Принц Гарри расплакался на публике, рассказывая о сыне
Кроме того, они заявили, что готовятся к открытию новой благотворительной организации.
Напомним, Принц Гарри и Меган Маркл в июле крестили своего первенца Арчи.
Источник: sussexroyal