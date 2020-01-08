Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских денег и части полномочий

Принц Гарри и Меган Маркл намерены отойти от дел в качестве “старших” членов королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от королевского финансового обеспечения и многих своих полномочий.

– Мы намерены отойти от дел в качестве “старших” членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву, – говорится в их заявлении в соцсети.

Супруги сообщили о планах “делить время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять свой долг перед Королевой, Содружеством и своими патронажами”.

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Кроме того, они заявили, что готовятся к открытию новой благотворительной организации.

Напомним, Принц Гарри и Меган Маркл в июле крестили своего первенца Арчи.

Источник: sussexroyal