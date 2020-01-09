11 часов в воде: Леонардо Ди Каприо спас тонущего мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас французского путешественника, который упал за борт.

Леонардо Ди Каприо спас 24-летнего французского путешественника, который упал за борт во время отдыха на яхте в Карибском море.

Парень провел в воде около 11 часов.

Актер отдыхал на своей яхте, когда по рации поступил экстренный сигнал от экипажа другого судна. Капитан сообщил, что один из его пассажиров упал за борт после того, как выпил лишнего.

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Яхта Ди Каприо была единственной откликнувшейся на призыв о помощи. Актер сразу же выдвинулся на поиски парня. Через несколько часов он увидел в воде тонущего мужчину, который из последних сил держался на плаву и подавал судну сигналы руками.

Ди Каприо помог парню подняться на борт, накормил и дал ему сухую одежду.

Капитан, потерявший пассажира, оценил его шансы на выживание как один к миллиарду и сравнил спасение с двойным выигрышем в лотерею.

Ранее Леонардо Ди Каприо назвал “бесчеловечным захватом” содержание косаток и белух в “китовой тюрьме” в Приморском крае и призвал освободить их. Актер поделился призывом в Facebook та Twitter.