PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

11 часов в воде: Леонардо Ди Каприо спас тонущего мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас французского путешественника, который упал за борт.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо спас 24-летнего французского путешественника, который упал за борт во время отдыха на яхте в Карибском море.

Парень провел в воде около 11 часов.

Актер отдыхал на своей яхте, когда по рации поступил экстренный сигнал от экипажа другого судна. Капитан сообщил, что один из его пассажиров упал за борт после того, как выпил лишнего.

Читайте: Ди Каприо крутой? Президент Бразилии обвинил актера в поджоге лесов

Яхта Ди Каприо была единственной откликнувшейся на призыв о помощи. Актер сразу же выдвинулся на поиски парня. Через несколько часов он увидел в воде тонущего мужчину, который из последних сил держался на плаву и подавал судну сигналы руками.

Ди Каприо помог парню подняться на борт, накормил и дал ему сухую одежду.

Капитан, потерявший пассажира, оценил его шансы на выживание как один к миллиарду и сравнил спасение с двойным выигрышем в лотерею.

Ранее Леонардо Ди Каприо назвал “бесчеловечным захватом” содержание косаток и белух в “китовой тюрьме” в Приморском крае и призвал освободить их. Актер поделился призывом в Facebook та Twitter.

Источник: The Sun

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ди Каприо крутой? Президент Бразилии обвинил актера в поджоге лесов
Ди Каприо крутой? Президент Бразилии обвинил актера в поджоге лесов
Второго плана Оскар 2019
Киностудии назвали претендентов-мужчин на Оскар 2020
Рецензия на фильм Однажды в Голливуде: не засыпайте с Тарантино
Рецензия на фильм Однажды в Голливуде: не засыпайте с Тарантино
Леонардо Ди Каприо волейбол
Ди Каприо получил мячом в лицо во время игры в волейбол и стал мемом
Однажды в Голливуде: новый трейлер фильма Квентина Тарантино
Однажды в Голливуде: новый трейлер фильма Квентина Тарантино
Однажды в Голливуде: трейлер нового фильма от Квентина Тарантино
Однажды в Голливуде: трейлер нового фильма от Квентина Тарантино
Леонардо Ди Каприо
Ди Каприо просит подписать петицию против “китовой тюрьмы” в России
Леонардо Ди Каприо – 44: все женщины звезды Голливуда
Леонардо Ди Каприо – 44: все женщины звезды Голливуда
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка