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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Меган Маркл или Кейт Миддлтон? Кто из герцогинь более стильный (ГОЛОСОВАНИЕ)

Герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон 9 января исполнилось 38 лет. В день рождения супруги принца Уильяма предлагаем оценить ее стиль в одежде, сравнив с тем, как одевается жена принца Гарри герцогиня Меган Маркл.

Кейт Міддлтон у спідниці від Dolce&Gabbana

Кейт Миддлтон родилась 9 января 1982 года в городе Рединг в английском графстве Беркшир. Во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии Кейт познакомилась с принцем Уильямом – старшим сыном Чарльза, принца Уэльского.

29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма.

Известно, что Кейт Миддлтон и жена принца Гарри, герцогиня Меган Маркл, часто выбирают похожие одеяния.

Читайте: Кейт Миддлтон удивлена: принц Луи сказал первое слово

Мы решили собрать несколько похожих образов герцогинь.

Чей стиль вам нравится больше?

Напомним, на днях принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от королевских полномочий. Мы узнали, что это значит для пары и королевской семьи.

Фото: Getty Images, usahola

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