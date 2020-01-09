Новый трейлер Хищных птиц с Марго Робби в роли Харли Квинн
Новый трейлер фильма Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн смотрите на сайте Факты ICTV.
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала второй трейлер кинокомикса Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн.
В фильме главная героиня (Марго Робби) будет переживать из-за расставания с Джокером, нападать на полицейские участки, объединяться с другими персонажами комикс-вселенной DC и противостоять преступникам, которыми руководит Черная Маска.