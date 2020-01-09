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Новый трейлер Хищных птиц с Марго Робби в роли Харли Квинн

Новый трейлер фильма Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн смотрите на сайте Факты ICTV.

Новый трейлер Хищных птиц с Марго Робби в роли Харли Квинн

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала второй трейлер кинокомикса Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн.

В фильме главная героиня (Марго Робби) будет переживать из-за расставания с Джокером, нападать на полицейские участки, объединяться с другими персонажами комикс-вселенной DC и противостоять преступникам, которыми руководит Черная Маска.

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На мировые экраны картина выйдет 6 февраля 2020 года.

Факты ICTV также предлагают вам ознакомиться с самыми ожидаемыми фильмами, которые выйдут в 2020 году.

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