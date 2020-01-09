Церемония вручения кинопремии Оскар в 2020 году пройдет без ведущего.

Американская киноакадемия сообщила, что приняла решение провести церемонию вручения премии Оскар без ведущего.

В 2019 году впервые за 30 лет 91-я церемония прошла без ведущего. Это связано с тем, что назначенный на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в Twitter.

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В 2016 году киноакадемию обвинили в расизме, поскольку среди номинантов 2015 года не было ни одного чернокожего актера.

92-я церемония вручения премии Оскар состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Ранее Факты ICTV писали, что в короткий список претендентов на Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке увы не вошла драма Додому режиссера Наримана Алиева.