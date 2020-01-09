9 января в прокат вышла лента с Робертом Дауни-младшим в роли необычного ветеринара. Факты ICTV уже посмотрели этот дорогой спектакль и делятся впечатлениями.

Боль потери самых дорогих легче пережить вместе

Сюжет

История о докторе Дулиттле, который умеет говорить с животными, с завидной регулярностью попадает на большие экраны. При этом качество оставляет желать лучшего. Первый фильм вышел еще в 1967 году, но большинство помнит не его, а ленту с Эдди Мерфи конца 90-х.

Недавно права на франшизу выставили на аукционе, и студия Universal победила Sony и 20th Century Fox в борьбе за новую экранизацию. Студийные боссы не пожалели $175 млн на съемки перезапуска франшизы, но окупятся ли затраты?

Сюжет нового фильма Дулиттл переносит нас на несколько веков назад в Англию. В Соединенном Королевстве бьют тревогу, молодая королева тяжело заболела, и придворные врачи и ученые никак не могут ее вылечить. Последняя надежда – эксцентричный доктор, умеющий говорить с животными и прослывший настоящим целителем.

Но есть одна проблема. После личной трагедии Дулиттл уединился в дарованном королевой поместье и носа не показывает за высокие стены. Единственные его друзья – животные, а людям сюда путь заказан.

Однако кино должно с чего-то начаться, поэтому юная фрейлина королевы и случайный охотник-неудачник нарушают покой странного врача и таки агитируют его взяться за спасение королевы. Всего то и нужно, что поплыть за тридевять земель и найти там целебный плод райского дерева.

Режиссерская работа

За сценарий и режиссуру отвечал Стивен Гейган, который когда-то снял Сириану с Джорджем Клуни и Мэттом Дэймоном и написал сценарий Траффика Стивена Содерберга. Но за последние пятнадцать лет ничем значимым Гейган не отметился.

Уже на тестовых показах Дулиттла возникли проблемы. Реакция публики была настолько плачевной, что студия решила откорректировать фильм. В помощь наняли Джонатана Либесмана, который знаком с подобным кино, потому что снимал Черепашек-ниндзя. А сценарий и шутки, которые оказались слишком хаотичными, корректировал Крис Маккей, известный по работе над комедийным мультсериалом Робоцып.

Но даже три недели пересъемок не спасли фильм Дулиттл от тысячи и одной банальности, как в сюжете, так и в постановке. На самом деле, никто и не ждет от подобного синопсиса серьезного кино. Но иногда происходящее на экране превращается в настоящий фарс, который способны выдержать разве что самые маленькие зрители.

Довольно весело и необычно видеть, как в парусник запрягают кита. Но зачем, например, делать логово разбойников на острове похожим на Аграбу из Аладдина? И вдобавок надевать главарю шляпу сказочного придворного шута с колокольчиками.

Единственное, чем может удивить сюжет ленты – это уровень абсурда, до которого додумались авторы.

Актеры

С актерами в фильме Дулиттл полный порядок. Есть пять обладателей Оскара и еще трое номинантов. Главную роль отдали Роберту Дауни-младшему, который иногда забывает, что играет не Тони Старка, но в целом подошел к роли эксцентричного доктора с фантазией. Пригодилась исполненная ранее роль Шерлока, обратите внимание на любовь Дулиттла к шляпам.

Уже упомянутого главаря острова разбойников сыграл Антонио Бандерас. Роль довольно схематичная, а персонаж откровенно второстепенный. Однако одетый в шаровары и с подведенными лайнером глазами – он может по праву стать символом этого шапито.

Всегда приятно видеть на экране Майкла Шина, который здесь сыграл врача королевы, завидует славе Дулиттла и постоянно плетет против него интриги.

Фишкой же фильма стали животные. Дулиттл из них сформировал настоящую команду, в которую вошли одноногая утка, вечно мерзнущий белый медведь, ​​горилла с приступами панического страха и еще несколько не менее уникальных персонажей.

Эта разномастная ватага – единственное, что отличает Дулиттла от остальных приключенческих фильмов вроде Индианы Джонса. В первоначальном варианте фильм даже носил недвусмысленное название Путешествие доктора Дулиттла.

Любовь к неизвестному – это путь к ответам.

Причем создатели ленты не заморачивались поисками дрессированных животных, а воссоздали всех, даже пса и обезьян, с помощью компьютерной анимации. Уровень исполнения просто поражает, получилось не хуже Короля льва.

Для озвучки персонажей-животных задействовали известных актеров: Тома Холланда, Рами Малека, Эмму Томпсон, Ральфа Файнса и других. В украинском дубляже вы легко узнаете знакомые голоса, если смотрели их предыдущие картины. Относительно шуток и перевода в целом, то локализация, как всегда, на высоте.

Впечатления

Фильм Дулиттл получился ярким шапито о шайке несчастных животных и людей, которые нашли утешение в дружбе. Не стоит ожидать от него вменяемого сценария или серьезной проблематики. Впечатление складывается такое, будто авторы отвергли чувство меры, как что-то лишнее. Однако это развлечение точно лучше похода с детьми в цирк, который, надеюсь, навсегда останется без животных.

Эта сумбурная лента на удивление напоминает истории вроде Винни Пуха. Хотя жизненные мудрости Дулиттла не столь меткие, как у Винни, однако она показывает, что дружба возможна между самыми разнообразными персонажами. Ведь объединяет нас на самом деле не общее счастье, потому что в радости каждый готов стать другом, а общее горе. Искреннее сочувствие и вовремя подставленное плечо – вот, что становится опорой действительно прочной дружбы.

P.S. А еще Дулиттл напоминает, как важно внимательно вычитывать контракты, а не доверять это дело обезьянам.

Сюжет: 6/10

Режиссерская работа: 5/10

Актеры: 7/10

Впечатление: 6/10

Общая оценка: 6/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company, IMDB

Видео: B&H Film Distribution Company