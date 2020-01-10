Певица Селена Гомес представила свой новый альбом Rare. К слову, с момента ее предыдущего релиза Revival уже прошло 5 лет.
За это время Селена успела расстаться с Джастином Бибером, побороть депрессию на этой почве, а также завести и завершить отношения The Weeknd.
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Кроме того, артистка боролась с волчанкой, из-за которой Селене даже пересадили почку. Кстати, донором тогда стала ее очень близкая подруга.
Как отмечает Селена Гомес эти и многие другие события легли в основу ее третьего альбома Rare.
– Мне просто нужно было отпустить старую версию себя, – сказала певица.
В альбом вошли 13 треков, два из которых в коллаборации с Кid Сudi и 6LАСК. Также в него вошли выпущенные ранее синглы Lose You to Love Me и Look at Her Now.
Ранее Факты ICTV писали, что в октябре 27-летняя Селена Гомес презентовала сингл под названием Look At Her Now. Песня посвященна первой любви.
Фото: selenagomez