Певица Селена Гомес представила свой новый альбом Rare. К слову, с момента ее предыдущего релиза Revival уже прошло 5 лет.

За это время Селена успела расстаться с Джастином Бибером, побороть депрессию на этой почве, а также завести и завершить отношения The Weeknd.

Кроме того, артистка боролась с волчанкой, из-за которой Селене даже пересадили почку. Кстати, донором тогда стала ее очень близкая подруга.

Как отмечает Селена Гомес эти и многие другие события легли в основу ее третьего альбома Rare.

– Мне просто нужно было отпустить старую версию себя, – сказала певица.

В альбом вошли 13 треков, два из которых в коллаборации с Кid Сudi и 6LАСК. Также в него вошли выпущенные ранее синглы Lose You to Love Me и Look at Her Now.

