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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Селена Гомес выпустила первый за пять лет альбом Rare

Певица Селена Гомес представила свой новый альбом Rare. К слову, с момента ее предыдущего релиза Revival уже прошло 5 лет.

За это время Селена успела расстаться с Джастином Бибером, побороть депрессию на этой почве, а также завести и завершить отношения The Weeknd.

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Кроме того, артистка боролась с волчанкой, из-за которой Селене даже пересадили почку. Кстати, донором тогда стала ее очень близкая подруга.

Как отмечает Селена Гомес эти и многие другие события легли в основу ее третьего альбома Rare.

– Мне просто нужно было отпустить старую версию себя, – сказала певица.

В альбом вошли 13 треков, два из которых в коллаборации с Кid Сudi и 6LАСК. Также в него вошли выпущенные ранее синглы Lose You to Love Me и Look at Her Now.

Ранее Факты ICTV писали, что в октябре 27-летняя Селена Гомес презентовала сингл под названием Look At Her Now. Песня посвященна первой любви.

Фото: selenagomez

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