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MARUV ограбили в центре Киева

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 42 ограбили авто певицы MARUV. С ее машины пропала сумка с документами, личными вещами и деньгами.

Читайте: Ангелы и карли: Alyona Аlyona и MARUV показали фигуры в латексе

Певица попросила подписчиков помочь найти воров, а также поделилась фотографией украденной сумки.

– Может вы видели, куда люди убежали? Потому что там были мои документы все, – сказала она.

Ранее Факты ICTV писали, что MARUV представила клип на песню Don’t U Waste My Time.

Источник: Киев Оперативний

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