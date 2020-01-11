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Ради благотворительности: Меган Маркл озвучит мульфильмы Disney

Меган Маркл заключила контракт с Disney, в рамках которого будет озвучивать персонажей для мультфильмов.

Читайте: Меган Маркл и принц Гарри сложили королевские полномочия – что это значит

Вырученные деньги будут направленны благотворительной организации Слоны без границ (Elephants Without Borders), которая занимается защитой животных от браконьеров.

Сообщается, что первую запись Меган сделала еще перед Рождеством.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от королевского финансового обеспечения и многих своих полномочий.

Такое решение пары вызвало споры как среди британцев, так и в королевской семье.

Источник: The Times

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