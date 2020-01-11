Ради благотворительности: Меган Маркл озвучит мульфильмы Disney

Меган Маркл заключила контракт с Disney, в рамках которого будет озвучивать персонажей для мультфильмов.
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Вырученные деньги будут направленны благотворительной организации Слоны без границ (Elephants Without Borders), которая занимается защитой животных от браконьеров.
Сообщается, что первую запись Меган сделала еще перед Рождеством.
Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются от королевского финансового обеспечения и многих своих полномочий.
Такое решение пары вызвало споры как среди британцев, так и в королевской семье.
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