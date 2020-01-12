Раймонд Паулс 12 января отмечает свое 84-летие. Известный латвийский композитор обрел популярность в 1970-х годах, которая преследует его и по сей день.

Паулс известен тем, что написал множество популярных песен для исполнителей советской и российской эстрады.

В его репертуар входят такие известные песни, как Миллион алых роз, Вернисаж, Старинные часы, Листья желтые.

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Известность композитор получил после того, как песню Синий лен исполнила Лариса Мондрус.

Паулс планирует отметить свой день рождения на сцене концертного зала Дзинтари, ведь лучшим подарком на праздник для него являются аплодисменты слушателей.

Известная певица Алла Пугачева уже записала необычное поздравление для маэстро.

На видео, которое она выложила в соцсети Instagram, можно увидеть как дочь Пугачевой исполняет песню Миллион алых роз. Подпись к посту гласит: С Днем Рождения, Раймонд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 11 Янв 2020 в 11:48 PST

К слову, актриса Меган Маркл будет озвучивать мультфильмы студии Disney, а вырученные деньги отдаст на благотворительность.

Видео: Alla_orfey