Ренату Литвинову в день рождения сбил автомобиль

Российская актриса Рената Литвинова подтвердила информацию о том, что ее сбил автомобиль на пешеходном переходе.

ДТП с участием актрисы произошло 12 января, в день рождения Литвиновой.

Она заявила, что сейчас с ней уже все хорошо. Доктор Теймур Кулиев оказал Литвиновой необходимую помощь и зашил ей подбородок.

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Актриса также опровергла информацию о том, что во время происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения.

– Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения, – рассказала Литвинова о словах, которые успела сказать девушке, которая находилась за рулем авто.



К слову, известную украинскую певицу MARUV ограбили в центре Киева. Из ее авто пропала сумка, в которой находились документы и личные вещи.

Источник: Renata Litvinova Officiall