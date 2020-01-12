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Ренату Литвинову в день рождения сбил автомобиль

Российская актриса Рената Литвинова подтвердила информацию о том, что ее сбил автомобиль на пешеходном переходе.

ДТП с участием актрисы произошло 12 января, в день рождения Литвиновой.

Она заявила, что сейчас с ней уже все хорошо. Доктор Теймур Кулиев оказал Литвиновой необходимую помощь и зашил ей подбородок.

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Актриса также опровергла информацию о том, что во время происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения.

– Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения, – рассказала Литвинова о словах, которые успела сказать девушке, которая находилась за рулем авто.

 

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«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» – всем, кто переживал – со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

К слову, известную украинскую певицу MARUV ограбили в центре Киева. Из ее авто пропала сумка, в которой находились документы и личные вещи.

Источник: Renata Litvinova Officiall

Фото: Dreamstime

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