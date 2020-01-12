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Как быстро летит время – Monatik показал младшего сына

Украинский певец Дмитрий Монатик решил оригинально поздравить с днем рождения своего младшего сына.

Он опубликовал фотографию, на который держит ребенка на руках и улыбается. На фотографии также можно увидеть лицо его сына.

Решение прикрепить к посту именно такой снимок он решил после того, как старший сын спросил у него о том, почему в Instagram их фото только спиной.

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– Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, – написал Monatik.

Певец также выразил надежду на то, что когда-то его сын найдет этот пост в сети и вспомнит свое детство.

 

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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

К слову, певица Ани Лорак опубликовала фотографии, на которых позирует со своей восьмилетней дочкой.

Фото: Monatik_official

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