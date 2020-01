Critics’ Choice Awards 2020: названы победители кинопремии

В Лос-Анджелесе состоялось ежегодное вручение премии Critics’ Choice Movie Awards. Награждение в номинации Лучший фильм получил Однажды в Голливуде Квентина Тарантино.

Награду за режиссуру получили Сэм Мендес (за драму 1917) и Пон Чжун (Паразиты).

Премия за лучшую мужскую роль досталась Хоакину Фениксу, который сыграл главную роль в фильме Джокер.

Лучшей актрисой назвали Рене Зеллвегер за роль голливудской звезды Джуди Гарленд в фильме Джуди.

Читайте: Оскар 2020: шорт-лист номинантов на Лучший фильм на иностранном языке

Награды за роли второго плана получили актриса Лора Дерн (Брачная история) и Брэд Питт (Однажды в Голливуде).

Лучшим актерским ансамблем были признаны артисты фильма Ирландец.

Победители в других номинациях:

Лучшая комедия – фильм Меня зовут Долемайт

лучший хоррор – Мы

лучшая кинолента в категории Экшен – Мстители: Финал

лучшая кинолента на иностранном языке – Паразиты

лучший мультфильм -История игрушек-4

лучший сценарий – Квентин Тарантино Однажды в Голливуде

лучший адаптированный сценарий – Грета Гервиг Маленькие женщины

лучший драматический сериал – Наследники (HBO)

лучший комедийный сериал – Дрянь (Amazon)

лучший мини-сериал – Когда они нас увидят (Netflix).

К слову, премия Critics’ Choice Awards вручается Ассоциацией кинокритиков, работающих на телевидении, радио и в интернет-изданиях.

Ранее Факты ICTV писали, когда и где пройдет Оскар 2020.

Источник: Critics’ Choice

Фото: Critics’ Choice