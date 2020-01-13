Церемония вручения кинопремии Оскар 2020 состоится в ночь с 9-го на 10-е февраля 2020 года.

Место проведения церемонии неизменно – легендарный театр Dolby в Лос-Анджелесе (США).

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Трансляция 92-й церемонии вручения наград премии Оскар начнется в 20.00 (9 февраля) по местному времени и в 3.00 (10 февраля) по киевскому времени. Официальным транслятором церемонии является американский канал ABC.

В театре Dolby получат свои заветные статуэтки Оскар победители в 24-х номинациях.

В 2020 году церемония Оскар пройдет опять без ведущего, как и в 1989 и 2019 годах. Такое решение приняли после успеха в прошлом году.