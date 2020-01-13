На YouTube вышел первый тизер-трейлер фильма Морбиус с Джаредом Лето в роли культового чудовища Marvel.

– Один из самых убедительных и противоречивых персонажей Marvel выходит на большой экран, когда лауреат Оскара Джаред Лето превращается в загадочного антигероя Майкла Морбиуса, – говорится в описании под видео.

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По сюжету, опасно больной редкой болезнью крови и полон решимости спасти других, которые также страдают от этого, доктор Морбиус принимает отчаянный вызов.

– То, что на первый взгляд кажется радикальным успехом, вскоре оказывается, лекарствами, потенциально хуже болезни.

Морбиус выходит 31 июля 2020 года в США и Великобритании.

Ранее Marvel показал трейлер фильма со Скарлетт Йоханссон.

Фото: IMDb