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Умер режиссер Приключений Электроника Константин Бромберг

Режиссер Константин Бромберг умер в возрасте 80 лет в Детройте.

– Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов Чародеи и Приключения Электроника, – написал режиссер и сценарист Михаил Идов.

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Он рассказал, что его родители были хорошо знакомы с режиссером.

Причина смерти Бромберга не называется.

Ранее Факты ICTV писали, что в Париже в возрасте 79 лет умерла известная актриса Анна Карина.

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