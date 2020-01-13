Украинская певица, солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева отправилась в долгожданный отпуск со своим супругом Владимиром Дантесом, а также с их общими друзьями.

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Пара охотно делится фотографиями с отдыха в теплых краях, в частности и достаточно откровенными.

Также пара записала веселое видео в ТикТок, которое они посвятили началу долгожданных каникул.











Привет, отпуск! Дорофеева в бикини устроила зажигательные танцы с Дантесом / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что российская модель Ирина Шейк поделилась с подписчиками снимком с отдыха в Коста-Рико.