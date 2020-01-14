Билли Айлиш напишет саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш напишет саундрек к новому фильму о Джеймсе Бонде – Бонд 25.

К слову, в создании главного саунда будет принимать участие и брат исполнительницы – Финнеас.

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– Сумасшествие, чувствовать себя частью этого. Возможность записать песню для фильма, который является частью легендарной серии, огромная честь для меня. Джеймс Бонд – самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке, – отметила Билли Айлиш.

18-летня певица станет самым молодым исполнителем за всю историю франшизы.

Музыку к картине напишет оскароносный композитор Ханс Циммер, который ранее писал темы для мультфильма Король Лев, фильмом Гладиатор, Перл-Харбор, Начало, Интерстеллар, Пираты Карибского моря.

Бонд 25. Не время умирать – это 25-й фильм о легендарном агенте 007. Режиссером картины выступит Кэри Фукунага. Главную роль сыграет Дэниел Крейг. Мировая премьера фильма намечена на 2 апреля 2020 года.

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Фото: billieeilish